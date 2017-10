In viaggio per un premio, un viaggio per ritrovare tranquillità. Leonardo Bonucci questa mattina è volato a Londra,Il capitano del Milan, arrivato in estate della Juventus, dopo essere stato in corsa per il premio di miglior giocatore della stagione 2016-2017 (escluso dalla finale, che sarà tra Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo),Chissà che l'ennesimo premio personale possa aiutarlo a ritrovarsi, in un momento particolarmente delicato per il Milan.Tra i premi della serata ci sono quelli per il, Neuer o Keylor Navas),o Zidane)miglior allenatore del calcio femminile, miglior giocatrice (in corsa Lloyd, Castellanos e Martens) e miglior gol, il Puskas Award. Premi anche per FIFA Fair Play Award e il FIFA Fan Award.