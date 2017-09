Ancora una bocciatura per il Milan e con la squadra rossonera sul banco degli imputati ci è finito anche il leader Leonardo Bonucci. I pagellisti dei quotidiani sportivi nazionali non hanno avuto pietà definendolo "indisponente", "non un top player" e "fermo come un palo".



Gazzetta dello Sport: 5 Uso di lanci al limite dell’abuso. Il calcio lungo di Bonucci assomiglia a una foglia di fico. Sui due gol fa la figura del palo della Banda dell’Ortica.



Tuttosport: 4 Lancia subito la… Sampdoria con un passaggio sbagliato. Buon per lui che il Var cancella il penalty concesso sull’azione doriana propiziata dal suo errore. Fastidioso nelle sue continue proteste, indisponente nella sua supponenza.



Corriere dello Sport: 4,5 Alcuni lanci fuori misura e troppe chiusure molli. Pagato da top player, non gioca da top player. Così non va.