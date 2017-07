Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci, nuovo difensore del Milan, racconta la sua scelta. Queste le prime frasi in anticipazione dal centrale della Nazionale: "Per dare il 100% io devo sentirmi importante, ma alla Juventus mi sentivo ormai importante solo a fasi alterne. Le discussioni? E' normale, io dico la verità. La partita sullo sgabello ad Oporto è stata la cosa più eclatante, ma in realtà è stata solo la goccia finale: c'erano stati altri casi... con Allegri​ qualcosa si era rotto".



Lo aspettano tanti insulti allo Stadium? Bonucci risponde: "Come quando mi insultavano ed ero alla Juve mi caricavo, sarà così anche se mi fischiassero i loro tifosi". La motivazione per la scelta del Milan è stata chiara: "Ho sempre voglia di sfide, vivo di sfide nuove e così ho voluto il Milan".