Leonardo Bonucci, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo la gara con la Sampdoria. Queste le sue parole: "C'è poco da dire da quando è arrivato Gattuso stiamo molto meglio fisicamente e abbiamo acquistato autostima e sicurezza. Abbiamo fatto un gran salto di qualità ora spetta a noi mantenere i piedi per terra. Quello che ci mancava era il senso di sacrificio per il compagno. Ad oggi non abbiamo raggiunto nessun obiettivo, ma dobbiamo continuare su questa strada fatta di applicazione e lavoro. Quando arriviamo a Milanello c'è voglia di mettere in pratica i dettami del mister. Prossime partite? In questi due mesi con il mister abbiamo acquisito una mentalità importante. Andremo a Roma con grande rispetto, ma senza timore. Ora pensiamo a recuperare le energie e a passare il turno con il Ludogorets. Non è una partita già chiusa, dobbiamo fare sempre qualcosa in più come ci chiede il mister. Per me Gattuso è stato molto importante perché il Milan è diventato squadra. Prima non lo eravamo e fisicamente eravamo carenti. Abbiamo fatto il necessario per essere un gruppo. Penso di sì. Se ce la fa la Juventus contro il Tottenham? Giusto che i bianconeri vadano avanti in Champions League calcando i palcoscenici che meritano"