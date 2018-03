Leonardo Bonucci, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa per 3-1 dai rossoneri contro l'Arsenal.



PECCATO - "Peccato per il primo tempo dell’andata, dopo il 2-1 abbiamo staccato la spina. Abbiamo giocato settanta minuti alla pari. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni, è un processo di crescita. Bisogna fare l’abitudine con questa maglia. Nessuno ci può dire che non abbiamo lottato".



RIMPIANTI - "Alcuni episodi che pesano sul piatto della bilancia, ma non dobbiamo guardare a quello. Avevamo rimesso in piedi la qualificazione con il gol di Hakan, chiudere in vantaggio il primo tempo sarebbe stato l’ideale"



RIPARTIRE SUBITO - "Lo dimostrano i tanti tifosi, ci credevano insieme a noi. Ci hanno applaudito. Ora domenica devono essere loro con noi e noi con loro, servono per andare avanti".