Queste le parole di Leonardo Bonucci, capitano rossonero, nel pre partita di Juventus-Milan a Milan TV: "Dovremo fare una gara attenta, soprattutto sulle ripartenze. Sarà necessario mettere in pratica quello che abbiamo più volte provato e poi dovremo essere compatti. Servirà la partita perfetta".



​L'imbattibilità della Juventus: "Era un record che avevano fatto con me, il fatto che gli manchi solo una gara per superarlo indica quanto siano forti".



Sensazioni? "Sono emozionato ma è normale, sarò tranquillo. In campo sarà tutt'altra cosa".