Fabio Borini, attaccante del Milan, parla a margine di un evento con gli sponsor. Queste le parole raccolte dal nostro inviato Daniele Longo: "Cagliari? Ci avviciniamo con grande intensità ed attenzione, dopo la settimana di riposo che è stata di allenamento anche via perché avevamo il programma da seguire. È una partita che dà l’impronta al campionato. Il girone di ritorno? Lo vivrò nella stessa maniera, forse facendo qualcosa di più, devo migliorare, ho giocato spesso fuori posizione e quello che anche mi ha stimolato di più, devo continuare così. Più fiducia nel 4-3-3? Posso giocare in tutti e tre i ruoli d’attacco, poi c’è stato anche il cambio di modulo prima ma è passato. La squadra sta bene fisicamente, ci siamo allenati intensamente, è stato duro ma nessuno ha mollato. Non penso ci siano spiragli per andare via, non c’è motivo. Siamo la squadra che hanno scelto per andare avanti e dobbiamo fare risultati. Coutinho? Non quoto io ma il trasferimento è meritato, merita di giocare al Barcellona".