"Il mio idolo? Roberto Baggio". Parla a Milan Tv Fabio Borini, nuovo attaccante del Milan. Il 26enne ex Sunderland ha dichiarat: "Per vari aspetti per me è stato un esempio anche fuori dal campo. L'ho incontrato dopo un'operazione alla spalla e mi ha aiutato con le sue parole e il suo modo di pensare. Ha cambiato tante squadre ma è stato sempre amato, sia in Italia che all'estero".



THIAGO SILVA - Borini ha anche rivelato il milanista più forte contro cui abbia mai giocato. "Ricordo molto bene Thiago Silva, in uno sprint tutti e due eravamo a battagliare per la palla e alla fine nessuno dei due ha vinto. Questo mi ha fatto ricordare che è veloce anche lui. È stato molto bello".