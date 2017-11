Fabio Borini, esterno del Milan, è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita dell'AEK:



Sul pareggio: "Non siamo necessariamente delusi, il campo è difficile. Sono caldi, molto caldi, loro attaccavano con molti giocatori, questo ci ha un po' abbassato. Nel secondo tempo è calata l'intensità ma continuavamo a dare fastidio. Un punto è sempre un punto, siamo primi nel girone".



Sull'AEK: "Quando trovi squadre fuori casa che si mettono a difendere a cinque è sempre difficile. I tre difensori spesso avevano sempre l'opzione in profondità lunga. Ci prendiamo il punto".



Sul futuro di Montella: "A noi questo non riguarda, dobbiamo pensare ai tre punti e alla prestazione. Stiamo giocando delle buone prestazioni anche se non in tutti i novanta minuti, ma ci arriveremo".



Sul ruolo di esterno: "Quando attaccano così velocemente non c'è tempo per fare la scalata. Questa sicurezza a volte non c'è e faccio il quinto, in fase offensiva manca un po' di lucidità ma lo faccio senza problemi".