Visite mediche terminate, Borini lascia la clinica La Madonnina per dirigersi verso il Coni, dove sosterrà i test per l'idoneità sportiva. Il video realizzato dall'inviato Daniele Longo. Tutto ok. Fabio Borini ha superato la prima parte delle visite mediche, verso le 13.15 uscirà dalla Clinica La Madonnina per dirigersi verso il Coni, per i test legati all'idoneità. Domani ultima parte di test a Milanello, dopo i quali arriverà la firma. Prosegue la prima parte di visite mediche per il nuovo attaccante del Milan Fabio Borini (foto da acmilan.com). L'ex calciatore del Sunderland sarà poi nel pomeriggio nella sede milanese del Coni per ottenere l'idoneità sportiva. Dopo l'arrivo in Italia nella serata di ieri, L'ex giocatore del Sunderland, che torna in Serie A 5 anni dopo l'esperienza alla Roma per una cifra complessiva di 6 milioni di euro, si è svegliato di primo mattino per di rito alla clinica "La Madonnina" di Milano. Successivamente, si recherà al Coni per ottenere l'idoneità sportiva. A seguire la prima giornata da rossonero di Fabio Borini il nostro inviato Daniele Longo.