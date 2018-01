Giocherà terzino sinistro, un ruolo inconsueto per lui. Fabio Borinipartirà titolare contro la Lazio questa sera nella sfida valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. Il rossonero è intervenuto a Lazio Style Channel per parlare della gara: “Sarà una partita molto simile a quella giocata domenica, le squadre sono le stesse. Cercheremo di vincere per avere un vantaggio per andare in finale. Siamo un gruppo forte e unito, lo abbiamo già dimostrato. Lavoriamo bene in allenamento e si vede anche in partita”.