Fabio Borini, attaccante del Milan, parla al 45esimo della sfida col Chievo. Queste le parole a Premium Sport: "La partita non è finita, dobbiamo fare molta attenzione anche nella ripresa. Suso fa valere le sue qualità, molto importante per noi. Sorrentino arrabbiato dopo il goal dell'0-1? Non so forse non gli è piaciuto che abbiamo segnato".