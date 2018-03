Non arrivano buone notizie per il Milan e per Andrea Conti, infortunatosi martedì a Milanello al ginocchio sinistro già operato lo scorso settembre. Come riporta Sky Sport la visita negli Stati Uniti, a Pittsburgh dal chirurgo Freddie Fu, lo stesso che nell'aprile 2017 operò Zlatan Ibrahimovic, non è andata nei migliori dei modi per l'ex terzino dell'Atalanta: confermata la non rottura del legamento crociato, che però non si è fortificato come avrebbe dovuto. Per questo motivo non è esclusa una nuova operazione, che inevitabilmente allungherà i tempi di recupero. Difficile dire quando Conti tornerà a disposizione del Milan, se ne saprà di più nei prossimi giorni.