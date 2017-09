Dall’Uruguay arrivano buone notizie per Montella e per il Milan: Lucas Biglia, che è reduce da un problema muscolare, dopo aver giocato pochi minuti contro il Cagliari, è rimasto in campo tutta la partita pareggiata dalla sua Argentina. L’infortunio di qualche settimana fa è quindi risolto e il regista argentino dovrebbe esordire da titolare proprio contro la sua ex squadra, la Lazio, domenica pomeriggio all'Olimpico.