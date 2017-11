La Champions rimane il principale obiettivo del Milan, ma il club rossonero, scrive il Corriere della Sera, può ragionevolmente sostenere anche un piano B, che prevede il solo approdo in Europa League. C’è un business plan già scritto (e analizzato anche dai soggetti che hanno preso in carico la pratica del rifinanziamento del debito) che ha calcolato i proventi della Coppa minore, ha messo in conto una cessione, o in alternativa un aumento dei ricavi. Insomma, il Milan cinese starebbe in piedi anche con la sola conquista dell’Europa League. Se poi dovesse fallire il rifinanziamento allora la proprietà passerebbe a Elliott, ma le indicazioni a ora vanno in direzione opposta.