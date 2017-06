In attesa dei prossimi sviluppi sulla vicenda Donnarumma e la conseguente ricerca del suo sostituto, il mercato del Milan è pronto a ripartire da lunedì dalla definizione di quelle situazioni che la coppia Fassone-Mirabelli ha condotto nelle scorse settimane. Con l'Atalanta andrà trovato un accordo sulla valutazione di Andrea Conti dopo il durissimo botta e risposta tra l'agente del giocatore e la famiglia Percassi; proseguirà contestualmente anche la ricerca di un altro attaccante da affiancare ad André Silva, col probabile contatto con la Fiorentina per Kalinic e il lavoro sottotraccia col Torino per Belotti.



Un altro fronte che resta apertissimo nonostante la frenata degli ultimi giorni è quello che porta al centrocampista della Lazio Lucas Biglia. Un'operazione inizialmente legata al futuro dell'attaccante Keita Baldé, per la quale il Milan aveva raggiunto un accordo col presidente biancoceleste Lotito sulla base di 50 milioni di euro. La posizione oltranzista del giocatore senegalese, che continua a preferire la Juventus, ha fatto sì che i rossoneri iniziassero a trattare separatamente Biglia con la controparte, ma al momento non si registrano passi in avanti sostanziali a causa delle differenti valutazioni. Nonostante Biglia abbia raggiunto un principio di accordo col Milan sulla base di un contratto triennale a circa 3 milioni di euro a stagione e il suo contratto con la Lazio scada tra un anno, la Lazio continua a chiedere non meno di 25 milioni per liberarlo. Il club di via Aldo Rossi, dal canto suo, non ha manifestato ad oggi la volontà di spingersi oltre i 18, bonus compresi, ma i rapporti tra le due società sono tali che si proverà a trovarsi a metà strada.



La prossima settimana, probabilmente nella giornata di martedì, è previsto un nuovo summit tra l'ad del Milan Fassone e Lotito per aggiornarsi sulla situazione e provare a sbloccare la situazione, consegnando così a Vincenzo Montella il regista chiamato a dirigere il centrocampo rossonero.