André Silva più una nuova punta. Dopo l'arrivo dal Porto del centravanti della nazionale portoghese il Milan farà un altro colpo in attacco, un reparto che sarà completamente rivoluzionato con la partenza, nelle prossime settimane, di Bacca, Lapadula e Niang , sul quale è tornato forte il Torino. Sulla margherita restano due petali, quelli di Kalinic e Aubameyang, per il quale Fassone e Mirabelli stanno portando avanti due trattative separate. Due grandi attaccanti, con priorità e disponibilità diverse. Per i quali i prossimi 15 giorni saranno decisivi.



NUOVA OFFERTA - Lo scenario è chiaro, il Milan ha bloccato Kalinic, che ha dichiarato pubblicamente di voler vestire la maglia rossonera, ma non ha ancora l'accordo con la Fiorentina, che continua a sparare alto. Ecco perchè nei prossimi giorni potrebbe accendersi la trattativa per il gabonese cresciuto a Milanello, prima di prendere il volo con Saint-Etienne e Borussia Dortmund. Il nazionale gabonese è una prima scelta, l'operazione è però resa difficile dai costi dell'operazione, decisamente molto alti. Un tentativo verrà comunque fatto, Aubameyang chiede 12 milioni di euro d'ingaggio, il Milan è pronto a spingersi fino a 7-8, bonus compresi.



COSTI E PROBLEMI - Una volta trovato l'accordo con il giocatore, il Milan dovrà mettersi intorno a un tavolo con il Borussia Dortmund, che non è disposto a fare sconti. Per Aubameyang, in scadenza nel 2020, vuole almeno 70 milioni di euro. Facendo due conti, l'operazione arriverebbe a costare, tra cartellino e stipendio, almeno 140 milioni di euro. Tanti soldi, che peserebbero sul bilancio e che andrebbero a creare più di un malumore all'interno dello spogliatoio. In attesa della firma di Donnarumma, al quale sono stati offerti 6 milioni all'anno, il giocatore che guadagna di più del Milan è Carlos Bacca, con 3,5 milioni di euro netti a stagione.