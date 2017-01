Un problema cronico, una rivoluzione attesa. La storia si ripete, anche il Milan di Montella, così come quelli del recente passato, non ha due esterni di difesa in grado di essere un valore aggiunto, sia in fase di spinta sia in fase di copertura. Tolto Vangioni, arrivato dal River Plate e mai veramente preso in considerazione dal punto di vista tecnico (solo tre minuti giocati in tutta la stagione), chi è stato schierato in questa stagione ha vissuto pochi alti e tanti bassi. Abate, De Sciglio, Calabria e Antonelli (quando non è stato limitato dall'infortunio) hanno deluso le aspettative, diventando in più di un'occasione l'anello debole della difesa, una grana per il Milan. La prova di ieri contro il Napoli è stato solo l'ultima conferma in ordine di tempo.



IN USCITA - Ci sono ancora una stagione da concludere e un'Europa da centrale, ma il Milan pensa già al futuro, a quello che succederà al termine della stagione. Quando il reparto sarà rivoluzionato. Solo Abate, al momento, è sicuro del posto. Oltre a Vangioni, per il quale si cerca una nuova destinazione già in questa finestra di mercato, hanno buone chance di partire De Sciglio (ha il contratto in scadenza nel 2018, piace alla Juventus) e Calabria, la cui crescita sembra essersi fermata. Da valutare anche Antonelli, attualmente l'ultima scelta nelle gerarchie di Montella.



IN ENTRATA - L'idea è quella di portare in rossonero due difensori di fascia, tra i profili più seguiti c'è quello di Ricardo Rodriguez, in forza del Wolfsburg, obiettivo di Inter e Marsiglia. Nel mirino, a sinistra, c'è anche Barreca del Torino mentre per il lato opposto, a destra, piacciono Widmer dell'Udinese e Aleix Vidal del Barcellona.