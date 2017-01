Un rapporto ormai logoro, una cessione inevitabile.il Watford preme per chiudere. Operazione vicina al traguardo finale, ma la volontà del club rossonero è quello di trovare un sostituto, nonostante l'arrivo di Deulofeu.Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan sta proseguendo i contatti con il Genoa per. E' lui l'obiettivo forte, in alternativa piace anche Darko Lazovic. Queste sono le due piste sulle quali Adriano Galliani lavorerà in giornata. L'alternativa risponde al nome di Emanuele Giaccherini, che potrebbe lasciare il Napoli dopo soli sei mesi dal suo arrivo.