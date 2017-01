Il Milan supera, con fatica, il Cagliari con un gol di Bacca nel finale. Ecco le pagelle di Calciomercato,com.



Donnarumma 6,5: Ottima la parata su Barella nel primo tempo, bene anche nelle uscite alte.



De Sciglio 6: Prezioso dal punto di vista tattico, sbaglia poco e nulla.



Abate 6: La sua è una partenza con grande piglio, va spesso a cross. Esce a causa di uno scontro con Bruno Alves(Dal 27’ Antonelli 6: Non fa rimpiangere il compagno di reparto, sostanza e impegno al servizio della squadra)



Romagnoli 6: Impegnato poco dagli attaccanti avversari, si fa vedere spesso in area avversaria cercando di dare la scossa.



Paletta 6,5: Non sarà bellissimo da vedere, ma è tremendamente efficace.



​Pasalic 5,5: Sottotono rispetto al solito, poco al centro del gioco. (Dal 78’ Lapadula 6,5: Il suo ingresso cambia la partita, suo l’assist per il gol di Bacca)



Locatelli 6,5: Uomo d’ordine a centrocampo, chiude bene e fa ripartire l’azione in maniera ordinata.



Bonaventura 6: Montella lo schiera di nuovo a centrocampo per cercare quella qualità che da nella prima parte di gara. Scende di tono alla distanza ma la sua prova è, tutto sommato, positiva. (Dal 70’ Bertolacci 5,5: Non entra bene in gara, sbagliando la misura di diversi passaggi)



​Niang 5: L’inizio di gara sembra rassicurante, ma è un falso allarme. Impreciso ai limiti dell’irritante, poca convinzione anche al tiro.



Bacca 6: Si muove poco e sbaglia due occasioni interessanti. Ha il grande merito di segnare il gol vittoria.



Suso 6,5: Il migliore dei tre in avanti, ma predica spesso nel deserto.



Vincenzo Montella 6,5: Il cambio Lapadula per Pasalic risulta decisivo.



CAGLIARI



Rafael 6: Incolpevole sul gol.



Bruno Alves 6: Annulla Bacca per gran parte del match, cercando spesso l’anticipo e facendo pesare la sua forza fisica. Mezzo voto in meno per un finale in apnea e l’espulsione.



​Isla 5,5: Rastelli gli chiede di dare profondità, non lo fa quasi mai.



​Pisacane 6,5: Francobolla Niang dal primo all’ultimo minuto, vincendo spesso i duelli uno contro uno.



​Ceppitelli 6: Per 90’ perfetto, sfortunato in occasione del gol subito.



Capuano 6: Si limita a contenere Suso e lo fa piuttosto bene.



​Dessena 6: Il più intraprendente dei centrocampisti, specie in fase di rimessa. (Dal 91’ Giannetti s.v)



Di Gennaro 5,5: Gioca pochi palloni, perde il duello con Locatelli.



Barella 6: Il più pericoloso dei suoi con una conclusione nel primo tempo. Trequartista atipico, molto utile anche in fase di non possesso.



Sau 6: Si sacrifica molto, svariando su tutto il fronte offensivo e tenendo palla. (Dal 73’ Borriello 5,5: Entra subissato dai fischi dei suoi ex tifosi, combina poco)



​Farias 5,5: Non si vede quasi mai. (Dal 77’ Joao Pedro s.v )



Massimo Rastelli 6,5: Ridisegna la sua squadra, più prudente rispetto al solito. Il suo piano regge per 87 minuti.