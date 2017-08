Milan



Donnarumma 6,5: Un intervento provvidenziale su Sau lasciato tutto solo dentro l’area piccola. Abbassa la saracinesca in un finale convulso.



Conti 5,5: Tanti i km percorsi ma è spesso fuori posizione quando Farias gli parte alle spalle. Deve crescere molto in fase difensiva.



Musacchio 5,5: Disattento nel primo tempo quando si perde Sau e lo lascia libero battere a rete. Una prova la sua contraddistinta da alcune amnesie pericolose.



Bonucci 5,5: In difficoltà evidente contro i brevilinei attaccanti del Cagliari, un passo indietro rispetto alle ultime uscite positive.



Ricardo Rodríguez 6: In una serata non facile per tutto il reparto difensivo, l’ex Wolfsburg è quello che sbaglia meno.



Kessie 5,5: Perde goffamente il pallone sul quale il Cagliari trova il pareggio. Un errore che lo pungola nella giusta maniera, nel finale mette in mostra tutto il suo strapotere fisico.



Montolivo 7: Il più brillante dei centrocampisti, recupera una miriade di palloni e li gestisce con estrema lucidità. Un segnale importante che conferma il buon avvio di stagione coronato con la convocazione in Nazionale.



Çalhanoglu 5: Prestazione incolore per il fantasista turco, molle e compassato questa sera. Sbaglia molto dal punto di vista tecnico, risultando spesso fuori dal gioco. (Dal 63’ Biglia 6: Buon esordio a San Siro)



Suso 7: Come a Crotone, decide la gara con un assist per Cutrone ed una esecuzione su calcio piazzato. Quando si accende lui il Milan è pericoloso ma nei suoi 90’ ci sono anche alcune pause di troppo.



Cutrone 6,5: Trova subito la via della rete con una zampata sotto porta, ormai un marchio di fabbrica. Lavora molto per la squadra, proteggendo la palle e facendo salire i compagni. (Dal 77’ Kalinic)



Borini 5,5: Combina poco, si fa notare più in fase di non possesso.



All. Montella 6: Si salva solo il risultato, ritarda la sostituzione di Calhanoglu visibilmente in grande difficoltà.



CAGLIARI:



Cragno 5,5: Non ha grandi responsabilità sui gol, forse sul secondo parte con leggero ritardo.



Padoin 6: Controlla agevolmente Borini, in fase di spinta fa poco. (Dall’83’ Faragò s.v)



Andreolli 5,5: Cutrone lo anticipa in occasione del gol del vantaggio, unico neo su una prova tutto sommato positiva.



Pisacane 6: Tiene botta sia su Cutrone che su Suso con grande temperamento.



Capuano 5,5: Suso lo punta e lo salta spesso, una serata difficile per l’ex Pescara.



Barella 5,5: Le qualità sono innegabili, talvolta sbaglia i tempi dell’intervento e la scelta delle giocate.



Cigarini 6,5: Direttore d’orchestra del Cagliari, tutte le azioni partono dai suoi piedi.



Ionita 6: Quantità e tempi di inserimento dispensati con regolarità a San Siro, buona la prestazione del centrocampista moldavo.



Joao Pedro 7: La sua qualità tra le linee mette sempre in difficoltà la difesa del Milan. Sfiora il gol in un paio di occasioni prima di trovarlo con un destro preciso per il momentaneo pareggio,



Farias 6,5: Vince nettamente il duello con Conti, gli manca solo l’acuto finale. (Dall’86 Cossu s.v)



Sau 6: Svaria su tutto il fronte offensivo, scattando sul filo del fuorigioco. Movimenti sempre giusti ma ha sulla coscienza una ghiotta occasione fallita nel primo tempo.



All. Rastelli 6,5: Il suo Cagliari è ben messo in campo e gioca una gara di grande personalità.