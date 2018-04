Davide Calabria, terzino del Milan, ha analizzato in zona mista il pari nel derby: "Era normale soffrire. Arrivavamo da un grande dispendio di energie contro la Juve. Affrontare l'Inter non è mai facile, sta meritando di essere in quella posizione e ci teniamo stretto il punto. Finché la matematica non ci condanna crediamo alla Champions. Giocare tre giorni dopo la Juve è difficile anche se non abbiamo giocato male, abbiamo avuto le nostre occasioni: se il colpo di testa di Bonucci andava dentro era gol. Ci è andata bene con i gol sbagliati da Icardi come è andata bene a loro sulla parata di Handanovic".