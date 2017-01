Davide Calabria dal primo minuto, questa la grande novità del Milan che sta per affrontare il Torino. L'esterno a Milantv: " “Dopo un lungo infortunio non è mai facile, ma stasera darò il massimo per aiutare la squadra a portare a casa i tre punti. Loro hanno voglia di rivalsa, conoscendo il mister li avrà caricati tantissimo, ma noi daremo il 100% per vincere. Ormai nel calcio ci conosciamo tutti. La cosa più importante sarà l’atteggiamento”.