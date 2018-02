Davideterzino del, attraverso Instagram è tornato sull'episodio che lo ha portato all'espulsione nella gara di questo pomeriggio contro l'Udinese, sottolineando la rabbia e la delusione per non aver ottenuto la vittoria: "Ho appena rivisto tutta la partita, ho commesso un'ingenuità non da me, c'è rabbia e delusione per non aver portato a casa i tre punti, ci tenevamo tanto tutti e mi assumo la responsabilità per ciò che è accaduto. Farò tesoro di questo errore affinchè non si ripeta, sono il primo ad essere dispiaciuto, la squadra meritava la vittoria".