Hakan Calhanoglu, autore del gol che ha sbloccato la sfida dell'Emirates tra Arsenal e Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV.



RIGORE ASSURDO - "Abbiamo giocato bene e non è facile farlo qui. Abbiamo segnato e poi abbiamo subito un rigore incredibile, non è normale in Europa League una cosa del genere. Rodriguez non l'ha toccato ma per l'arbitro è stato comunque rigore, io all'andata non mi sono lasciato andare così. È ovvio che l'episodio ha cambiato la partita".



PRESTAZIONE - "Ci teniamo alla prestazione, abbiamo mostrato anche una buona reazione dopo il loro pareggio. Abbiamo avuto occasioni, non abbiamo mai mollato ma questo è il calcio. L'arbitro è stato il migliore in campo, non lo dimenticherò mai".



SUL GOL - "Sono molto contento, so farli così. Voglio farli in A ora, abbiamo perso però".



SU MILAN-CHIEVO - "Dobbiamo continuare così, è importante. Ci servono i tre punti".