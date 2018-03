Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, parla a Milan TV in vista della sfida contro la Juve: "Savicevic? Certo che lo conosco, era un grande numero 10. Aveva un sinistro straordinario. Spesso parliamo dopo le partite e mi dà consigli: 'Tira, tira'. Io gli rispondo 'lo so, lo so..', ma non è possibile tirare sempre. Però è stato un fenomeno e va sempre bene ricevere consigli da un giocatore così forte e poi metterli in pratica in partita".



SU CONTI - "Quando sono arrivato in Italia abbiamo passato molto tempo insieme, parla solo un po' di inglese, ma mi ha aiutato molto all'inizio. A Milano viviamo nello stesso palazzo, è davvero un bravo ragazzo, ha un ottimo carattere e un grande cuore. Sono triste per la sua situazione, è appena partito per l'America e ci scriviamo spesso. E' un periodo sfortunato, a volte capita, e noi giocatori dobbiamo aiutarlo, perchè è uno dei giocatori più importanti della squadra e ha grande qualità. E spero che al prossimo gol gli manderemo un messaggio tutti insieme, perchè gli vogliamo bene. Anche io gli voglio bene".