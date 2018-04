Averlo in campo fa tutta la differenza di questo mondo per il Milan. Calhanoglu ha dimostrato di essere il vero top player dei rossoneri tra i giocatori di movimento, decisamente incisivo e bello da vedere. I cambi di gioco con il contagiri, il destro che disegna traiettorie mortifere per i portieri avversari: il turco è il presente e il futuro del Milan, probabilmente l'unico vero incedibile della rosa.

SENSO DI APPARTENENZA - In pochi mesi ha sconfitto la timidezza, dentro e fuori dal campo, diventando sempre più importante per la squadra. Sono 6 i gol stagionali di Calhanoglu, spesso accompagnati con quel bacio allo stemma che tanto piace ai tifosi. Una rinascita psico-fisica dovuta all'affetto e al sostegno che gli hanno sempre dimostrato la società, Mirabelli in primis, e i compagni come Borini e Ricardo Rodriguez. Senza dimenticare il grande lavoro fatto con lui da Gattuso soprattutto sulla testa: Rino gli ha detto di liberarsi dai cattivi pensieri e di credere in quelle che sono le sue grandi qualità balistiche.

NUOVO RUOLO - Anche ieri contro il Bologna Calha ha dimostrato che può fare il salto di qualità decisivo giocando tra le linee. Il gol, bellissimo, è arrivato proprio da una posizione più centrale, con la visione totale dello specchio della porta. Nella prossima stagione verrà utilizzato da vero numero 10, in un possibile 4-3-1-2 con Gattuso ha già detto che lo vedrebbe anche davanti alla difesa: con quella qualità tra i piedi, non ci saranno problemi.