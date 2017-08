La maglia numero 10 scelta al suo primo anno al Milan. Di certo non manca la personalità ad Hakan Calhanoglu. Mirabelli se ne è innamorato dal punto di vista calcistico anche per queste sfumature, per i colpi risolutori figli di quella sfrontatezza che risiede spesso nel talento. I tifosi rossoneri ne hanno avuto un saggio nella tournée in Cina nelle due partite contro Borussia Dortmund e Bayern Monaco e dovranno pazientare ancora un po' per vederlo titolare a San Siro.



CALHANOGLU FORZA I TEMPI - "Sta meglio, sta forzando i tempi dopo non aver giocato da diverso tempo. Anche Suso non gioca da tanto. Tanti giocatori devono crescere fisicamente, compreso Hakan. E' un grande talento”. Montella è stato chiaro oggi in conferenza stampa, quasi mette le mani avanti. Calhanoglu domani non partirà dal primo minuto perchè non è ancora pronto, i sei mesi lontano dal campo si fanno sentire. L'obiettivo è quello di arrivare alla sfida con il Crotone, che aprirà il campionato di serie A, ad una condizione fisica che permetta almeno 60/70 minuti di ottima autonomia. Per questo motivo il nazionale turco si sta allenando con grande impegno e sacrificio, incassando anche i complimenti del proprio tecnico. Sul talento in pochi hanno dei dubbi, di sicuro non il Milan che ha investito 22 milioni più bonus per strapparlo al Bayer Leverkusen.



RUOLO DA DEFINIRE - La scommessa più difficile, ma al tempo stesso stimolante, per Vincenzo Montella sarà quella di trovargli una collocazione tattica all'interno dei due moduli tattici che vuole utilizzare nel corso della stagione: il 3-5-2 e il 4-3-3. Calhanoglu è un rifinitore, gioca sulla trequarti ma è più bravo a mandare in porta i compagni che negli inserimenti in area avversaria. Sia con il primo spartito tattico che con il secondo, rischia di dover modificare alcuni movimenti in campo che gli venivano spontanei ai tempi della sua esperienza in Bundesliga. Mezzala o esterno offensivo nel tridente, queste sono le due possibili varianti indicate per non correre il rischio di rimanere fuori dall'undici titolare.