Il Corriere della sera fa il punto sulla situazione finanziaria del Milan: "Le previsioni di bilancio - si legge - non considerano più la Champions. Sul mercato, l’idea di Mirabelli sarebbe quella di inserire due-tre pedine. Non c’è però l’esigenza di vendere un big: per Donnarumma e Suso dipenderà dalle offerte che arriveranno. Naturalmente - sottolinea il CorSera - tutto dipenderà del rifinanziamento con Elliott. Si è tranquilli sul fatto che Merrill Lynch troverà come rifinanziare il debito da 123 milioni contratto dal Milan. Fassone intende costituire, sotto Ac Milan, una società veicolo “sana”, una media company che abbia in pancia diritti tv, sponsorizzazioni, gli asset capaci di generare ricavi. I 180 milioni di debiti contratti da Yonghong Li restano la parte più problematica".