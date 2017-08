FANTACALCIOMERCATO

Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio noto come, è uno dei giocatori con maggior talento del Milan., farne uno dei punti di forza anche del nuovo corso rossonero. Messaggi inequivocabili sono arrivati nelle ultime due settimane conContro il Craiova, nella sfida giocata giovedì scorso, si è visto un giocatore tirato a lucido e pronto per la nuova stagione. Suso ha perso diversi kg, ha aumentato i giri del motore negli allenamenti per cercare di mettersi alla spalle l'infortunio patito nella scorsa primavera.Proprio il procuratore romano sta portando avanti i dialoghi per il rinnovo con adeguamento:. Secondo quanto appreso da calciomercato.com,Suso si sente un giocatore importante per il Milan per questo vuole essere valorizzato anche dal punto di vista economico. Ecco perché le parti sono ancora al lavoro e la firma slitta:Lo scenario più probabile è una chiusura sui, rispetto all'attuale scadenza prevista nel 2019.perché nel calcio, fino a quando non ci sono le firme, nulla va dato per scontato.