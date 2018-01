Il difensore paraguaiano vuole andare alJuniors, ma il Milan non fa sconti e chiede 7 milioni di euro. ​Oggi chiude il mercato argentino, poi in Europa si potrà operare fino a fine mese: c'è l'interesse delIntantoAugusto Paraja ha dichiarato a Tuttosport: "Di quello che dicono sia successo in sede, preferisco non parlare. Ma vi garantisco cheSe prendi un giocatore di terza o quarta categoria, e lo metti in serie A, non devi stupirti se poi fa brutta figura. Se non ha il livello intellettuale e professionale per dirigere un grande club e te lo danno lo stesso in mano, i risultati non sono buoni. Ormai,Questo è stato l’inizio, immaginatevi com’è finita la riunione. Quando ci siamo ritrovati insieme in ascensore,, il Milan non ha nemmeno accettato di negoziare. Io non so adesso cosa succederà: io non credo di avere altre possibilità. MaE tutti lo sanno: persino se prendi un taxi, se chiedi al tassista che cos’è il Milan, ti risponde esattamente così. Perché tutti, ormai, sanno quel che capita al Milan di questi tempi"., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com