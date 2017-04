Gravi episodi attorno a Mattia De Sciglio dopo la sfida tra Milan e Empoli. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il terzino rossonero dopo esser stato fischiato a lungo dai tifosi (perché accostato alla Juventus), è stato protagonista di una disavventura. Un tifoso (descritto come alticcio) lo ha aggredito nel post gara a San Siro, Mattia era in macchina con i genitori e il personaggio lo ha aggredito: insulti ripetuti e pesanti, poi ha urlato "vattene alla Juve", manate e cazzotti al vetro dal lato della mamma. Il padre è sceso dall'auto, poi accompagnato dalla madre del giocatore che è stata spintonata dal personaggio in questione, che ha concluso la pessima idea lanciando una bottiglia di birra verso una ruota della vettura.