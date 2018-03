Finalmente si torna a giocare! Lo pensano i tifosi, ma soprattutto lo penserà Gattuso. Gli ultimi aggiornamenti sul fronte proprietà non hanno di certo contribuito a rasserenare l'ambiente, per questo Rino ha bisogno di buttare i suoi subito in campo per tenerli il più possibile lontano dalle voci, comprese anche quelle di mercato.



In quest'ottica, tornare subito al lavoro con 2 match tanto difficili quanto fondamentali per tener accesa la speranza Champions, può essere anche positivo. È chiaro, però, che solamente con almeno 4 punti le chance di rimonta resterebbero vive. È chiaro altresì che il quarto posto sarebbe un miracolo per Gattuso, ma il minimo sindacale per un Milan che partiva sesto e a cui sono stati aggiunti 250 mln sul mercato.



Milioni che Elliott ha già fatto sapere di voler riavere in breve tempo: quindi o Mister Li troverà velocemente e misteriosamente quanto deve per saldare il fondo, oppure verranno ricavati da alcune cessioni importanti (Donnarumma e Suso su tutti), rimpiazzandoli con qualche parametro zero. Le parole di Mirabelli di ieri mi sembrano eloquenti in tal senso. Nessun allarmismo, ma una semplice presa di coscienza della realtà. Reina e Strinic sono i primi segnali del tipo di mercato che attende i tifosi del Milan. Non farà sognare né esultare quelli a cui piace vincere lo scudetto ad agosto, ma proprio per questo chissà che per una volta non sia funzionale. Senza il portafoglio gonfio, e soprattutto con le indicazioni di Gattuso, forse, anche Fassone e Mirabelli (se ci saranno ancora) riusciranno a non ripetere gli stessi errori.