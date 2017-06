Kessie, Musacchio, Andrè Silva, Rodriguez e ora Fabio Borini. Il Milan si prepara a chiudere un nuovo colpo in attacco e amplierà così il proprio conto spese che senza l'attaccante italiano ha già toccato quota 82 milioni. Acquisti importanti e tanti milioni spesi, ma il club rossonero non è quello che ha speso di più, finora, nella propria campagna di rafforzamento.



Il Milan è infatti soltanto terzo (aspettando Borini) nella classifica delle spese estive alle spalle di Bayern Monaco e Manchester City. Il club bavarese, con il riscatto di Coman e i colpi Sule, Gnabry e Tolisso arriva a quota 96 milioni di euro mentre i Citizens di Pep Guardiola si fermano a 90 con i 50 per Bernardo Silva e i 40 per Ederson.



In classifica anche la Juventus che, sebbene non abbia ancora completato un vero e proprio acquisto, tocca quota 47,5 milioni dovuti ai riscatti di Cuadrado e Benatia e all'acquisto già annunciato da tempo di Bentancur. Ecco, nel nostro video, la speciale classifica dei club più spendaccioni.