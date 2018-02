Max Meyer dello Schalke è stato l'ultimo in ordine di tempo, confermando il feeling particolare tra il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli e la Bundesliga, un campionato nel quale i talenti abbondano e sbocciano prima perchè hanno le occasioni per esprimersi al meglio. Dopo gli arrivi in estate di Ricardo Rodriguez e Calhanoglu, tra i tanti calciatori osservati nei frequenti viaggi in Germania degli scout rossoneri non può essere sfuggito un profilo di enorme interesse come Kai Havertz, centrocampista classe '99 del Bayer Leverkusen.



PREDESTINATO - Mancino naturale, giocatore completo, eclettico, in grado di interpretare il proprio ruolo sia nella variante più offensiva (da mezzala di inserimento) come sta avvenendo in questa stagione sotto la gestione Herrlich, che in chiave più difensiva, com esterno in una linea a 4. Forte fisicamente, dotato di piedi educatissimi e grande personalità, in una stagione e mezza da professionista ha già collezionato numeri che ne testimoniano l'indubbio valore: 5 reti e 12 assist in 42 partite. Numeri da predestinato, collezionati non a caso da quello che è diventato nella passata stagione il più giovane debuttante delle Aspirine sia in campionato che in Champions League, confermando che quelle doti messe in mostra a livello giovanile (sia col proprio club sia con la Germania Under 17 nell'ultimo campionato di categoria) fossero il preludio a qualcosa di importante.



PERFETTO PER IL MILAN - Diventato maggiorenne la scorsa estate, il Bayer non ha perso tempo e gli ha fatto firmare il primo vero contratto fino a giugno 2022 per provare a prolungare per ancora molte stagioni un'avventura iniziata quando il ragazzo aveva soltanto 11 anni, ma è inevitabile che la prossima estate il club tedesco dovrà guardarsi dall'interesse suscitato da Havertz in molte società europee. E tra queste figura anche il Milan, che nelle passate settimane aveva osservato soprattutto le prove del compagno di squadra Bailey, ma che in vista della prossima stagione ha già iniziato il lavoro di "casting" per individuare un rinforzo a centrocampo che aumenti la qualità media del reparto. Una mezzala di corsa e di tecnica, dinamica e col senso del gol per non dipendere anche in futuro dagli imprescindibili Bonaventura e Kessie. Un giocatore completo, un giocatore alla Kai Havertz.