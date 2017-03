Milan-Chievo è il terzo anticipo della 27esima giornata di Serie A. Seguite LIVE su Calciomercato.com la moviola della gara, arbitrata dal sig. Maresca.



80' RIGORE PER IL MILAN. Ocampos entra in area e, al momento di calciare in porta, inciampa nel piede di un avversario. Maresca fischia il rigore, resta qualche dubbio.



58' BACCA PROTESTA. L'attaccante del Milan si libera di due avversari al limite dell'area, viene contrastato e cade dopo aver calciato a lato, chiedendo un rigore che Maresca, giustamente, non gli concede.



47' RIGORE PER IL MILAN. Tiro da fuori area di Locatelli, Cesar si oppone nettamente col braccio. Decisione giusta.



41' RIGORE PER IL CHIEVO. L'arbitro punisce un tocco di De Sciglio su Gakpé all'interno dell'area piccola. Resta qualche dubbio.



33' AMMONITO DEULOFEU per simulazione. L'esterno spagnolo chiedeva un rigore.