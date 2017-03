Milan-Chievo 3-1



MILAN



Donnarumma 6,5: La solita parata decisiva su Birsa.



​Vangioni 6: Prova ordinata, sbaglia poco e nulla.



Romagnoli 6,5: Sul gioco aereo vince tutti i duelli, reattivo anche negli uno contro uno.



Zapata 6,5: Come il compagno di reparto, altra prova di sicurezza.



De Sciglio 6,5: Una delle migliori prestazioni stagionali, spinge con costanza nella ripresa.



​Sosa 6,5: Lo trovi dappertutto, bene sia da mezzala che da regista con il cambio di modulo. Giocatore ritrovato dopo l’avvio difficile.



Locatelli 6: Partenza timida, cresce con il passare dei minuti andando anche vicino al gol nel primo tempo. (Dal 61’ Lapadula 6,5: Trova il quinto gol in campionato su rigore, una mezzora di valore)



​Bertolacci 5,5: Il meno in palla dei centrocampisti, perde spesso il tempo della giocata. Nel finale si rende protagonista di alcune buone intuizioni ma è troppo tardi.



Suso 6: Una buona mezzora, nella quale prova a darsi da fare e cercare lo spunto. Esce per infortunio.(Dal 34’ Ocampos 6,5: Entra in campo con il piglio giusto, salta spesso l’uomo e ha la giocata giusta che vale il rigore realizzato da Lapadula)



Bacca 7: Tutto concentrato in 90 minuti: sbaglia tanto ma ha anche il merito di crearsi lo spazio decisivo. La doppietta è importante per il Milan e per il suo morale (79' Kucka sv).



​Deulofeu 7: Quando ha la palla tra i piedi si ha sempre la sensazione che possa inventare qualcosa di interessante. Ripiega anche in fase di non possesso palla: non segna ma lascia il segno comunque.



Montella 7:Ottima la mossa Lapapdula nella ripresa, il suo Milan centra una vittoria preziosa.





CHIEVO



Sorrentino 5: Grave errore di posizione sul primo gol di Bacca.



Gobbi 5,5: Ha di fronte un cliente scomodo come Deulofeu, prova a tenere botta ma esce sconfitto dal duello.



Cacciatore 5: Fallisce un gol nel finale che ha del clamoroso. Sempre in difficoltà quando viene puntato da Suso prima, Ocampos poi.



​Dainelli 6: Il migliore tra i difensori , ci mette il fisico e l’esperienza per risolvere diversi pericoli.



​Cesar 5: Fa rimpiangere l’assenza di Gamberini. Tanti errori di posizionamento.



Castro 6: Non è la sua serata migliore, pochi inserimenti ma molto prezioso in fase di palleggio.



​Radovanovic 6: Prima ora di gioco di sostanza, soccombe nel finale.



De Guzman 6,5: Freddo dal dischetto, la firma su una gara tutto sommato positiva.



​Birsa 6: Fa poco per le qualità che ha, accendendosi di rado. Quando lo fa sbatte su Donnarumma.



Meggiorini 6: Si muove su tutto il fronte offensivo, provando anche un paio di soluzioni dalla distanza. Volenteroso (Dal 54’ Inglese 5,5: Entra nel momento peggiore dei suoi, non incide )



Gakpè 6: Vivace e rapido, i suoi movimenti creano più di un grattacapo alla difesa del Milan. Sbaglia, però, qualche decisione importante in area avversaria. (Dal 62’ Izco 5,5: Tocca tre palloni e li sbaglia)



All. Maran 6: Il suo Chievo è ben messo in campo e rende la vita difficile al Milan.