Milan-Chievo (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il terzo anticipo della 27esima giornata di campionato in Serie A dopo Roma-Napoli 1-2 e Sampdoria-Pescara 3-1. Doveva essere la prima partita ufficiale per la nuova proprietà cinese, invece il closing previsto ieri non c'è stato e ora Sino Europe Sports ha tempo fino a venerdì prossimo per versare altri 100 milioni di euro come caparra, altrimenti Fininvest farà saltare la trattativa. Per quanto riguarda il campo, oltre ai lungodegenti Montolivo e Bonaventura, Montella perde anche Abate, fermato da un problema all'occhio: al suo posto rientra De Sciglio (capitano), così come al centro della difesa recupera Romagnoli. A centrocampo si rivede il giovane Locatelli, che esordì da titolare proprio all'andata a Verona. In attacco confermato il tridente con Bacca affiancato dagli spagnoli Suso e Deulofeu. Dall'altra parte Maran deve fare i conti con la squalifica di Hatemaj e si affida all'ex di turno Birsa, mentre il portiere Sorrentino gioca con la fascia di capitano dedicata ai nostri amici di SOS Fanta.