Via dal Milan, destinazione Barcellona. La notizia è rilanciata oggi, in prima pagina, da il Mundo Deportivo, Gerard Deulofeu sarà il primo acquisto estivo del club blaugrana, che ha deciso di esercitare il diritto di riacquisto dall'Everton. L'esterno spagnolo, rilanciato dal Milan dove sta vivendo una prima parte di 2017 da protagonista, costerà, come da accordi firmati con gli inglesi due estati fa, 12 milioni di euro, un investimento che la dirigenza culé considera prioritario. Pochi giocatori del talento e dell'età di 'Deulo' - si legge - hanno infatti un prezzo così accessibile.



DOPPIO SCENARIO - A Barcellona, però, il catalano di Riudarenes potrebbe essere solo di passaggio. L'addio di Luis Enrique, che con l'esterno classe 1994 non ha mai legato, non comunque garanzia di permanenza all'ombra della Sagrada Familia. Toccherà al nuovo allenatore decidere cosa fare, se considerarlo parte del nuovo progetto o se rimetterlo sul mercato, per venderlo al migliore offerente. In quel caso il Milan tornerebbe in corsa. Ecco perchè quello di giugno potrebbe essere solo un arrivederci.