Il conto alla rovescia continua. Due settimane esatte e sarà il 3 marzo, il giorno del closing per la cessione del 99,93 per cento delle quote del Milan da Fininvest a Sino Europe Sports, che dopo i 200 milioni di euro di caparra ne verserà altri 320. In attesa del bonifico definitivo, continua a delinearsi la società che verrà, che avrà in Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli amministratore delegato e direttore sportivo, ma non conterà più su Silvio Berlusconi.



PASSO D'ADDIO - L'attuale presidente, secondo il Corriere dello Sport, sembra infatti intenzionato a rifiutare la presidenza onoraria senza poteri decisionali e operativi che gli investitori cinesi vogliono offrirgli. Dalla scorsa estate sono nati i primi screzi tra Berlusconi e la dirigenza, attuale e futura, del Milan; dalla scelta di Montella come allenatore, mentre l'ex premier avrebbe preferito confermare Brocchi. Gli ultimi malumori hanno ulteriormente incrinato i rapporti tra le parti, con Berlusconi che quindi si è convinto a dire addio al suo Milan, questa volta in maniera definitiva.