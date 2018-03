Colpo a sorpresa dal Brasile per il Milan. Gungono conferme a calciomercato.com sul tesseramento da parte del club rossonero dell'attaccante classe 2000 Nathan Soares Bernades, dopo le prime indiscrezioni riportate da Globoesporte. Un acquisto a parametro zero per la Primavera di Lupi, un giocatore che ha indossato dal 2014 al 2017 la maglia del Cruzeiro, prima di trasferirsi all'Avai per un periodo di prova, al termine del quale il ragazzo è rimasto senza contratto per i successivi 7 mesi.



Come testimoniato dalla foto pubblicata da Globoesporte, il giocatore e il suo agente, rappresentante dell'agenzia Uplay Sports, hanno ricevuto il contratto nella sede situata a Barra de Tijuca, uno dei quartieri più famosi di Rio de Janeiro. Nathan ha firmato un biennale, ma l'agenzia che lo assiste vorrebbe inserire in futuro un'opzione per avere una percentuale su un'eventuale rivendita.