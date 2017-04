Meno di due settimane e si capirà di più sul futuro societario del Milan, con il closing fissato al 14 aprile che, dopo i tanti rinvii dei mesi scorsi, sembra arrivato alla sua data definitiva. Anche e soprattutto grazie all'intervento del fondo Elliott, che secondo il Wall Street Journal ha già individuato alcuni possibili investitori interessati al club rossonero, nel caso in cui Yonghong Li non restituisca il prestito ricevuto per chiudere l'operazione con Fininvest.



MODELLO ARSENAL - Intanto, secondo Repubblica, si delinea un Milan sul modello Arsenal. Non solo perché il fondatore di Elliott, Paul Singer, è un noto tifoso dei Gunners, ma anche e soprattutto per la fisionomia che la società sta prendendo. Nel 2007 una holding con diversi investitori, che si sono anche avvicendati nel tempo, ha preso il controllo del club inglese, lasciando però fino al 2013 la presidenza alla famiglia Hill-Wood, che per anni aveva l'aveva gestito. Una possibilità che si potrebbe verificare anche con il Milan, nel caso in cui Silvio Berlusconi accetti di diventare presidente onorario.