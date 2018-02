Il Milan commenta, come ogni mattina, la rassegna stampa, sottolineando l'importanza della partita di domani contro il Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: "Domani si gioca. Questa è la classica settimana in cui altri temi rischiano di far passare in secondo piano l'impegno agonistico ufficiale. Si tratta di un'illusione ottica di cui non resteranno vittima l'allenatore e i giocatori. A giudicare anche dall'importanza dello schieramento rossonero che si profila all'orizzonte contro i bulgari. Attenzione al Ludogorets: è squadra veloce, in campionato ha vinto bene dopo l'impegno con il Milan e cercherà di partire subito all'attacco a San Siro per sorprendere i rossoneri. Anche domani sera sarà importante l'apporto del pubblico".