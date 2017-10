Un'altra sconfitta per il Milan, la seconda consecutiva in campionato. Brucia perché arrivata al termine di una gara giocata per lunghi tratti con intensità, voglia e forse anche meglio della Roma. L'occasione capitata a Kalinic nella ripresa grida vendetta, poteva cambiare il corso di una gara che potrebbe pesare molto sull'umore dei rossoneri. Questo Montella lo sa, ma nel frattempo ha incassato la fiducia totale della società.



PASSI AVANTI - Dal punto di vista del gioco il Milan ha mostrato passi avanti. Bonucci ha sbagliato meno rispetto al solito, è in crescita. Le corsie esterne hanno funzionato bene, nonostante la difesa a tre non permetta le sovrapposizioni ma solo gli uno contro uno. Tutto questo non è bastato, perchè la differenza spesso la fanno gli attaccanti come Dzeko. Uno che alla prima occasione utile trova un angolo impossibile (seppur aiutato dalla deviazione di Romagnoli). Nonostante il risultato sia netto e pesante, la società ha apprezzato questi passi avanti. Montella resta sulla panchina, ma gli viene chiesto di cambiare subito rotta. Ok le difficoltà dovute alla squadra in costruzione, ok la fortuna che ti ha voltato le spalle questa sera, ma il Milan è stato costruito per andare in Champions e non può perdere altro terreno dal quarto posto.



DERBY DECISIVO - Se la stracittadina di Milano è sempre una gara diversa dalle altre, quella del 15 ottobre assume un connotato fondamentale per la sponda rossonera. Sono già sette i punti in meno rispetto alla formazione di Spalletti, un'eventuale nuova sconfitta la proietterebbe a 10 punti di distanza. Un margine troppo ampio, ecco perchè il Milan è chiamato a non sbagliare la partita. Per se stesso e per continuare il percorso con Montella al timone.