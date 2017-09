Vincenzo Montella ha voluto subito guardare i suoi negli occhi dopo lo scivolone contro la Lazio. Oggi a Milanello il tecnico del Milan si è confrontato, senza toni esasperati, con i suoi uomini, in un faccia a faccia utile per riportare ordine dopo il poker biancoceleste. Non solo l'allenatore, anche alcuni calciatori, compreso Bonucci, hanno preso parola: è possibile giocare male, non essere ancora squadra, ma è vietato spegnere la luce come successo all'Olimpico.



Affrontati anche temi tattici: è ora di 3-5-2, con l'inserimento di Romagnoli e Kalinic più Andre Silva là davanti, da subito, già in Europa League contro l'Austria Vienna.