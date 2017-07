Vincenzo Montella vuole una mezzala da inserire nel suo Milan, un giocatore di qualità in più per avere un ulteriore arma a sua disposizione. Al momento il nome che mette tutti d'accordo, dirigenza e allenatore, è quello di Renato Sanches. Il centrocampista del Bayern, miglior giovane all'Europeo 2016 vinto dal Portogallo, è in uscita dal club bavarese e la coppia Fassone-Mirabelli sta lavorando, da tempo, per vestirlo di rossonero. Il muro iniziale dei bavaresi, che sembrava invalicabile, si sta piano piano abbassando, con un'apertura al prestito con diritto di riscatto che è, seppur piccolo, un passo in avanti.



SI LAVORA SUL PRESTITO - Dall'Inghilterra ne sono convinti: l'ex Benfica preferisce il Milan al Chelsea, l'Italia all Premier, il rossoneri al Blues. Come scritto in precedenza, il Bayern ha aperto al prestito con diritto di riscatto: ora, superato il primo ostacolo, ce n'è un altro su cui lavorare. Rummenigge e Hoeness chiedono 5 milioni di euro per il prestito oneroso, mentre Fassone e Mirabelli ne offrono molti di meno; sono, però, pronti ad alzare l'esborso in caso di diritto. Ci sarà, quindi, ancora da lavorare, ma le parti si parlano, trattano, discutono. Con il Milan che ci prova, un piccolo passo alla volta...