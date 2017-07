Il futuro di Gianluca Lapadula e' ancora tutto da scrivere. Il Milan lo ha inserito nella lista dei cedibili, convinto di poter realizzare almeno 15 milioni dalla sua cessione.



GENOA IN STAND BY - Nei giorni scorsi il Genoa ha alzato il pressing sul club rossonero, presentando una prima offerta da 10 milioni. La volontà dei liguri e' quella di chiudere, migliorando la proposta con due milioni in più ma i rossoblu non sono l'unica squadra interessata al centravanti torinese.



CONTATTO ATALANTA-AGENTI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, questa mattina gli agenti del giocatore hanno incontrato il Presidente dell'Atalanta Percassi. Gasperini vorrebbe aggiungere una punta di livello al suo organico e Lapadula è un profilo che piace molto. Al giocatore sarebbe data l'opportunità di giocare in Europa League, una attrattiva non da poco. Il Genoa quindi e' avvisato, c'è anche l'Atalanta forte Lapadula