Antonio Conte sfida, con il suo Chelsea, il Manchester United; Vincenzo Montella, con il suo Milan, se la vedrà con il Sassuolo. Entrambi si giocano il futuro. Una sorta di triangolo calcistico, visto che la dirigenza rossonera, come riporta Sky Sport, ha avuto un contatto quindici giorni fa, tramite intermediari, con il manager dei Blues, scelto come il tecnico della prossima stagione, quella 2018/19. Non solo questo, però...



ANCHE DA SUBITO - Sempre secondo Sky Sport, il Milan sarebbe anche pronto a fare un tentativo, qualora ci fosse la volontà del tecnico, per portarlo da subito sulla panchina rossonera. Lo scenario? Che il Chelsea decida di esonerarlo in caso di ko contro il rivale José Mourinho e Bonucci e compagni perdano col Sassuolo segnando il destino di Vincenzo Montella. Non solo futuro, ma anche presente: il Milan ci prova per Antonio Conte, il tecnico designato per risalire la china. L'anno prossimo; o anche subito.