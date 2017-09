15.55 Passata la paura, c'è cauto ottimismo. Il Milan ha fatto il punto sulle condizioni di Andrea Conti, senza però specificare i tempi di recupero: "Andrea Conti, uscito dal campo per infortunio durante la partita disputata con la maglia della nazionale ieri sera contro Israele, si è sottoposto questa mattina a esami strumentali. Il giocatore ha riportato un leggero trauma distorsivo alla caviglia destra; sarà monitorato quotidianamente e nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori controlli, qualora necessari. Conti ha già iniziato una libera deambulazione senza dolore".



14.35 Una brutta notizia per il Milan: Vincenzo Montella rischia di rinunciare ad Andrea Conti per almeno 20 giorni. Il terzino ex Atalanta, uscito ieri per un problema alla caviglia nella sfida tra Italia e Israele, al termine della partita non aveva nascosto una certa preoccupazione: "Mi si è girata in seguito a un contrasto, dopo 20 minuti. Mi si è gonfiata subito. Spero di recuperare presto ma sono preoccupato. Tempi di inserimento sbagliati? Il mister vuole che il terzino sia alto per aiutare l’esterno, ho fatto quello che mi ha detto il ct”.



Se le indiscrezioni fossero confermate, Conti salterà quattro partite di campionato, contro Lazio, Udinese, Spal e Sampdoria, e una di Europa League, contro l'Austria Vienna (a rischio quella del 28 settembre con il Rijeka).