Andrea, terzino del, ora negli States per controllare i legamenti del ginocchio dopo l'infortunio in allenamento, posta una foto su Instagram: "Nel momento in cui pensi di arrenderti ricorda il motivo per cui hai resistito così tanto tempo". Il giocatore rientrerà nel weekend dagli USA e sosterrà una nuova visita medica nella giornata di lunedì.- Come riporta Sky Sport, il controllo innon ha dato esito positivo: il legamento del ginocchio sinistro, operato a settembre, è apparso debole, tanto da far pensare che possa essere necessaria un'altra operazione. Da lunedì se ne saprà di più.